Exit-Initiative in Zürich eingereicht: Auch private Heime sollen Sterbehilfe anbieten müssen

Am Mittwochmorgen überreichten sie mehr als doppelt so viele Unterschriften, 12'944, einem Vertreter der zuständigen Direktion der Justiz und des Innern, der Jacqueline Fehr (SP) vorsteht.«Die hohe Unterschriftenzahl zeigt klar auf, dass die Zeit in der Schweiz endlich reif ist für eine vollumfängliche Selbstbestimmung am Lebensende», sagte Andreas Stahel, Vorstandsmitglied von Exit.Ludwig A.

Sollte diese Initiative angenommen werden, kommen rund zwanzig Zürcher Pflegeheime unter Druck. Sie erlauben derzeit keine Freitodbegleitungen in ihren Räumlichkeiten. Laut Claudio Zogg, Geschäftsleiter von Artiset Zürich, herrschen bei den Begründungen religiöse beziehungsweise christliche Beweggründe vor.

Exit-Vorstandmitglied und Alt-Ständerätin Anita Fetz sagt dazu: «Die freie Heimwahl ist nicht immer möglich, wenn sich der gesundheitliche Zustand eines alten Menschen schnell verschlechtert.» Deshalb müssten alle Altersheime verpflichtet werden, Freitodbegleitungen in den vertrauten vier Wänden zuzulassen.Für Claudio Zogg ist die Initiative «ein Ärgernis», wie er sagt.

Exit verzeichnet dabei eine signifikante Zunahme der Freitodbegleitungen in Heimen. Darin widerspiegele sich die allmählich fortschreitende Tendenz zur gesellschaftlichen Liberalisierung der Sterbehilfe.

