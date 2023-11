«Existenzbedrohende Energiepreise»: Robert Habeck gesteht Wohlstandskollaps. Zu dieser Erkenntnis kam das Wirtschaftsministerium bereits 2022. Nur wurde dies geheim gehalten

Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sindKommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthaltenAls Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.

20MİN: Robert Card ist tot: Das waren die Opfer des AmokläufersRobert Card wurde tot aufgefunden. Der 40-Jährige tötete in Lewiston 18 Menschen im Alter zwischen 14 und 76 Jahren.

PİLATUSTODAY: Schluss mit reiner Männerrunde: Diese drei Frauen wollen in die Urner RegierungUri hat aktuell eine reine Männerregierung. Das soll sich bei den Wahlen 2024 ändern. Diese drei Frauen greifen einen der sieben Sitze an und wollen im kommenden Frühling in die Urner Regierung.

NZZAS: Ob Sofahocker oder Sportnerd: Diese Apps erfüllen jedes BedürfnisDigitales Heimtraining ist leicht zugänglich und darum niederschwellig. Eine Übersicht über die beliebtesten Angebote.

20MİN: Gruselige Filmschauplätze: Besuche diese Horrorfilm-DrehorteEntdecke die realen Orte hinter den Kult-Horrorfilmen, von der Bibliothek aus 'Es' bis zum Leuchtturm in 'The Fog.' Gruselige Reiseziele für Horrorfans!

20MİN: Hugh Jackman und Co: Diese Promis sind getrennt, aber noch verheiratetWill Smith, Maryl Streep, Hugh Jackman sind getrennt, aber noch verheiratet. Teilweise liegen die Trennungen Jahre zurück und niemand hat etwas bemerkt.

CH_WOCHENENDE: Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Transparenz als LebensaufgabeIn Politik und Gesellschaft ist die Forderung nach Transparenz aktuell und nötig. Ob das Prinzip der Durchsicht dabei aber je so klar und reichhaltig und ehrlich wie im Werk der Zürcher Künstlerin Marguerite Hersberger angewendet wird?

