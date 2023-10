Ex-Premier Boris Johnson wird Moderator und Kommentator bei GB News

Ex-Premier Boris Johnson will bei einem britischen TV-Sender anfangen. (Archivbild)Noch ein neuer Job: Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson arbeitet zukünftig für den konservativen Fernsehsehsender GB News. Er soll dort als Moderator, Programmmacher und Kommentator wirken.

«Ich werde bei diesem bemerkenswerten neuen TV-Sender meine ungeschminkten Ansichten über alles teilen», sagte der 59-Jährige in einer Videobotschaft. Beim Sender GB News werde er moderieren, kommentieren und als Programmmacher wirken, hiess es auf der Seite des Senders.Grossbritanniens Ex-Premierminister Boris Johnson (59) hat einen weiteren neuen Job. Am Freitag kündigte er an, künftig für den konservativen Fernsehsehsender GB News arbeiten zu wollen.

Der Politiker erzählte zudem, er wolle darüber sprechen, wie man diesen Herausforderungen begegne und warum er glaube, «dass unsere besten Tage noch vor uns liegen» und weshalb die Menschen auf der Welt «mehr globales Grossbritannien» sehen wollten.Johnson war im Sommer 2022 nach mehreren Skandalen auf Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten. Vor wenigen Monaten gab er auch sein Mandat im Parlament auf. headtopics.com

Beim Fernsehsender GB News werde er als Moderator, Programmmacher und Kommentator auftreten, hiess es auf der Internetseite des Unternehmens. Johnson soll demnach ab dem neuen Jahr zu sehen sein. Er werde eine wichtige Rolle bei der Berichterstattung über die anstehenden Wahlen in Grossbritannien und den USA spielen.

