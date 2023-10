Ex-NHL-Spieler wird von Kufe am Hals getroffen und stirbt

Der ehemalige NHL-Profi Adam Johnson wird bei einem dramatischen Unfall von einer Kufe am Hals getroffen. Stunden später verstirbt er im Spital.Adam Johnson wird beim britischen Cup von einer Kufe am Hals getroffen.Adam Johnson ist tragisch mit erst 29 Jahren verstorben. Der Amerikaner wurde im Spiel seiner Nottingham Panthers am Samstag laut englischen Medienberichten bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night.«Adam, unsere Nummer 47, war nicht nur ein hervorragender Eishockeyspieler, sondern auch ein grossartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch», schrieben die Nottingham Panthers bei X über Johnson, der 2018/19 sowie 2019/20 in der NHL bei den Pittsburgh Penguins unter Vertrag gestanden war.

Adam Johnson: Ex-NHL-Spieler (†29) stirbt nach schwerem UnfallEx-NHL-Spieler Adam Johnson verstarb nach einem schweren Unfall auf dem Eis. Der 29-Jährige wurde von einer Schlittschuh-Kufe am Hals getroffen und verletzt. Weiterlesen ⮕

Adam Johnson: Ex-NHL-Profi stirbt in England nach HorrorverletzungDen 29-jährigen US-Amerikaner verletzte in einem Spiel in England eine Kufe so schwer am Hals, dass er seinen Verletzungen erlag. Weiterlesen ⮕

