Ex-Nati-Kicker Beni Huggel plaudert aus dem Nähkästchen – auch über Köbi Kuhn und die WM-Barrage gegen die Türkei 2005

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Beni Huggel spricht über seine Zeit als Fußballer und gibt Einblicke in die WM-Barrage gegen die Türkei im Jahr 2005. Er war Gastredner bei einem Netzwerkanlass des Vereins Gewerbe Region Frick-Laufenburg und sprach über Führung, Teamwork, Verantwortung und Niederlagen. Huggel erzählte auch Geschichten und Anekdoten aus seiner Karriere. Am Ende appellierte er an die Teilnehmer, Teamplayer zu sein.

BLUESPORT_DE: Zum Glück haben wir Granit Xhaka in der NatiAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

LUZERNERZEİTUNG: Zehntausende demonstrieren in Paris gegen AntisemitismusAngeführt von Premierministerin Elisabeth Borne und den Ex-Präsidenten François Hollande und Nicolas Sarkozy demonstrierten in Paris Zehntausende gegen den zunehmenden Antisemitismus.

BERNERZEİTUNG: Gegen die Dunkelheit: Mehr Farbe, bitte!Kurze Tage, lange Nächte – der Spätherbst setzt vielen zu und kann lebensgefährlich sein. BE-Post-Kolumnistin Sandra Rutschi weiss, was hilft.

SRFNEWS: Schweiz erfolgreich im Kampf gegen AntibiotikaresistenzenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblick in den Stand der Umsetzung der Massnahmen.

20MİN: Kriegsreporter Paul Ronzheimer wehrt sich gegen VorwürfeDer deutsche Kriegsreporter Paul Ronzheimer wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er nicht in Gaza war und vor einem Greenscreen stand. Er erklärt, dass er die Anfeindungen gewohnt sei, aber dass dies eine der verrücktesten Situationen sei, die er seit langem erlebt habe.

TAGESANZEİGER: König Charles startet Initiative gegen LebensmittelverschwendungKönig Charles beschert sich und der Nation zu seinem 75. Geburtstag eine Initiative, die der Lebensmittel­verschwendung im Land Einhalt gebieten soll.

