Ex-Bodyguard zweifelt Theorie zum Kennedy-Attentat an

Paul Landis stand nur wenige Schritte von John F. Kennedy entfernt, als der damalige US-Präsident getötet wurde. 60 Jahre später bricht der Ex-Bodyguard sein Schweigen und zweifelt die bisherige Theorie zum Attentat in Dallas an. 60 Jahre nach dem Attentat auf den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bricht der ehemalige Secret Service-Agent, Paul Landis, sein Schweigen. Brisant ist: Landis zweifelt darin Teile der offiziellen Version an.

Paul Landis erinnert sich noch genau an den ersten Schuss. Einen Moment lang, als er auf dem Trittbrett des Wagens stand, hatte er gehofft, dass es vielleicht nur ein Feuerwerkskörper oder ein geplatzter Reifen war. Aber Landis kannte Waffen und wusste es besser. Unzählige Nächte danach durchlebte Landis diesen grässlichen Moment in seinen Träumen. Jetzt, 60 Jahre später, erzählt der 88-Jährige, einer der Secret Service-Agenten, die an jenem schicksalhaften Tag in Dallas nur wenige Meter von Präsident John F. Kennedy entfernt waren, zum ersten Mal seine Geschichte in voller Länge

:

