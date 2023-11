Europäische Städte und Regionen bei EU-Hilfsprogramm weitgehend ignoriert

Aber der Ausschuss will dafür keine Verantwortung übernehmen, weil der der Bericht von der Verwaltung verfasst wurde und deshalb nicht notwendigerweise die Meinung des Europäischen Ausschusses der Regionen repräsentiere. Kommt dazu, dass die Daten, Diagramme und Karten nicht alle Mitgliedstaaten oder Regionen der EU abdeckten. Noch stutziger müsste jeder EU-Steuerzahler werden, der sich in die Details des Berichtes vertieft.

So wird festgehalten, dass die europäischen Städte und Regionen bei der Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), gemeint ist das mit 800 Milliarden Euro ausgestatteten EU-Programms zur Bewältigung der Pandemiekrise, weitgehend ignoriert wurden. Über 70 Prozent der befragten lokalen und regionalen Regierungsstellen gaben an, nicht an der Umsetzung der Fonds beteiligt gewesen zu sein. Von diesen wussten 44 Prozent nichts von den Wiederaufbaufonds. Kaum ein EU-Bürger wird noch eine Übersicht über all die Hilfsprogramme, Geldtöpfe und ihre Nutzniesser haben. Das erleichtert Betrug und Abzocke ungemei

