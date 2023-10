Europa-Park erhöht ab 2024 die Preise um sieben Prozent

Wer ab dem Frühling 2024 in der Achterbahn Silverstar sitzen will, muss dafür mehr bezahlen als heute.Der Europa-Park in Rust erhöht ab dem 23. März 2024 die Preise um sieben Prozent. Grund dafür sind Kostensteigerungen.Der Europa-Park in Rust erhöht 2024 die Preise.Kostensteigerungen sind laut Geschäftsleitung für die Erhöhung verantwortlich.

Laut Onlinebuchungssystem kostet ein Standard-Tagesticket in Deutschlands grösstem Freizeitpark ab dem 23. März 2024 und abhängig vom Wochentag zwischen 61,50 Euro und 69,50 Euro - das entspricht einem Plus von fast sieben Prozent. Bis zum 7. Januar 2024 muss man dafür noch zwischen 57,50 Euro und 65 Euro berappen.

Als Erwachsene gelten in dem Park alle Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren. Die letzte Preiserhöhung lag Anfang 2023 bei etwa fünf Prozent.Im Verhältnis zu massiven Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch Inflation, höhere Lohn-, Arbeits- und Energiekosten verursacht werden, sei die Preiserhöhung laut Europa-Park-Geschäftsführung moderat. Im internationalen Branchenvergleich sei der Europa-Park nach wie vor günstig. headtopics.com

Auf die Europa-Park-Besucher wartet in der Saison 2024 unter anderem als Neuheit eine Achterbahn namens «Voltron Nevera powered by Rimac». «Diese 1385 Meter lange Attraktion ist der längste Multi Launch Coaster des Kontinents. Der steilste Launch der Welt mit 105 Grad sorgt direkt nach dem Katapultstart für eine völlig neue Dimension des Adrenalinkicks», sagte ein Sprecher. Eröffnet werde auch der erste Abschnitt des neuen kroatischen Themenbereichs.

Im August riss nach einem Unfall an einer Turmsprung-Attraktion ein Wasserbecken auf, daran befestigte Sprungtürme stürzten ein. Fünf Artisten und zwei Besucher wurden verletzt.

