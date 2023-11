Europa könnte bald legale Abgabestellen für Cannabis in der Schweiz haben

Schon zum Ende des Jahres könnte es in Europa die ersten offiziellen und legalen Abgabestellen für Cannabis als Genussmittel geben. Diese werden sich jedoch nicht in Deutschland befinden, sondern in der Schweiz. Längst hat man sich halbwegs damit abgefunden, dass es in Deutschland nur eine Entkriminalisierung von Cannabis als Genussmittel geben wird und keine umfassende Legalisierung mit regulierter Abgabe an Erwachsene.

Diese eigentlich von der Ampelregierung im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform scheiterte im Prozess am EU-Recht, so heißt es, obwohl der Europäischen Union nie offiziell ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, den die Kommission befürworten oder hätte ablehnen können. Die Bundesregierung hat diesen Kampf offensichtlich aufgegeben, schon bevor er überhaupt begonnen hat.Trotz allem wird es in Europa bald legale Abgabestellen für Cannabis als Genussmittel geben, und zwar in der Schwei

FUW_NEWS: Besuch des französischen Staatspräsidenten in der SchweizNach acht Jahren kommt wieder ein französischer Staatspräsident auf Visite. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind alt, und sie waren schon enger. Hohe Visite im Bundeshaus: Am Mittwoch und Donnerstag gibt sich Emmanuel Macron die Ehre.

CASHCH: Immobilienboom in der Schweiz könnte bald vorbei seinIn vielen umliegenden Ländern haben Immobilien in den vergangenen Monaten zum Teil deutlich an Wert verloren. Nicht so in der Schweiz . Doch der Boom dürfte auch hierzulande bald vorbei sein.

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweiz er Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

20MİN: Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz . Alles zum Wetter erfährst du hier.

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macrons Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

