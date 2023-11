EU-Kommission rügt Malta wegen fehlender Regelung der Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-Sektor

Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta eingeleitet, da es das Land versäumt hat, eine Richtlinie zur Regelung der Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-Transportsektor umzusetzen – einem Sektor, der auf der kleinen Insel gar nicht existiert. Zusammen mit Griechenland und Zypern erhielt Malta ein förmliches Aufforderungsschreiben, die Richtlinie über die Arbeitszeit im Binnenschifffahrts-Transport umzusetzen.

Diese Richtlinie regelt bestimmte Aspekte der Arbeitszeit für Arbeitnehmer, die an Bord von Schiffen auf schiffbaren Flüssen, Seen und Kanälen beschäftigt sind. In einer Pressemitteilung räumte die Kommission ein, dass nicht alle Mitgliedstaaten Binnengewässer auf ihrem Territorium haben





