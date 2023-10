EU-Gipfeltreffen: Verurteilung der Hamas-Angriffe und Forderung nach humanitären Pausen

Während die Regierungschefs der 27 EU-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen die terroristischen Angriffe der Hamas mit scharfen Worten verurteilten, forderten sie gleichzeitig von Israel, dass es «humanitäre Pausen» bei seinen Vergeltungsschlägen zulasse.

Es gehe nun darum, dass alle Hamas-Geiseln freigelassen werden und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann, so Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ankunft in Brüssel.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

Weiterlesen:

LuzernerZeitung »

EU verurteilt Hamas-Angriffe und fordert humanitäre Pausen von IsraelDie Regierungschefs der 27 EU-Staaten verurteilen die terroristischen Angriffe der Hamas und fordern gleichzeitig von Israel humanitäre Pausen bei seinen Vergeltungsschlägen. Ziel ist die Freilassung aller Hamas-Geiseln und die Gewährleistung humanitärer Hilfe im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel verurteilt Hamas-Angriffe und fordert humanitäre Pausen von IsraelDie Regierungschefs der 27 EU-Staaten verurteilen die terroristischen Angriffe der Hamas und fordern gleichzeitig von Israel, humanitäre Pausen bei seinen Vergeltungsschlägen zuzulassen. Ziel ist die Freilassung aller Hamas-Geiseln und die Bereitstellung humanitärer Hilfe im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

EU verurteilt Hamas-Angriffe und fordert humanitäre HilfeDie Regierungschefs der EU-Staaten verurteilen die terroristischen Angriffe der Hamas und fordern humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel zu Nahostkonflikt: EU verliert sich in einer Debatte über humanitäre PausenDie Staats- und Regierungschefs der EU fordern angesichts der katastrophalen Lage in Gaza humanitäre Korridore und Kampfpausen, um die Zivilbevölkerung versorgen zu können. Bis zuletzt war am Gipfel um Formulierungen gestritten worden. Weiterlesen ⮕

EU fordert von Israel «humanitäre Pausen» bei Luftschlägen gegen Gaza – warum der Appell für Kontroversen sorgtDie Situation in Gaza verschlechtert sich täglich. Die EU-Staats- und Regierungschefs fordern von Israel nun «humanitäre Korridore und Pausen», um die Zivilbevölkerung mit Hilfslieferungen zu versorgen. Die genaue Wortwahl aber sorgte bis zum Schluss für Streit. Weiterlesen ⮕

Israel: EU drängt dazu, die Angriffe auf Gaza zu unterbrechen27 europäische Landesregierungen fordern «humanitäre Pausen» im Nahost-Krieg, damit die palästinensische Zivilbevölkerung versorgt werden kann. Weiterlesen ⮕