EU-Gipfel verurteilt Hamas-Angriffe und fordert humanitäre Pausen von Israel

Während die Regierungschefs der 27 EU-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen die terroristischen Angriffe der Hamas mit scharfen Worten verurteilten, forderten sie gleichzeitig von Israel, dass es «humanitäre Pausen» bei seinen Vergeltungsschlägen zulasse.

Es gehe nun darum, dass alle Hamas-Geiseln freigelassen werden und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann, so Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ankunft in Brüssel.

