EU erhöht Importe von russischem Flüssiggas trotz Embargo

Die Europäische Union hat seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ihre Importe von russischem Flüssiggas (LNG) erhöht – obwohl sie sich gleichzeitig von russischem Pipelinegas gelöst hat. In den ersten sieben Monaten 2023 importierte die EU rund 40 Prozent mehr LNG aus Russland im Vergleich zur Zeit vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, wie die Organisation Global Witness auf Basis von Daten des Branchendienstes Kpler berechnete.

Die zunehmenden LNG-Importe der EU aus Russland stehen im Widerspruch zum Russland-Embargo, das Gasimporte eigentlich verbietet. Leider wird darüber in den Massenmedien nicht berichtet - auch nicht über die Absichten im Allgemeinen der Frau von der Leyen. Doppelmoral, Bereicherung und Karriereabsichten sind ihre einzigen Ziele. Wieso wird ihr nicht ihr Mandat entzogen?! Diese Sanktionierer, diese Heuchler, kaufen sie doch russisches Gas und nehmen noch zusätzlich in Kauf, dass das Gas durch die Verflüssigung und wieder Vergasung zusätzlich die Umwelt belaste





