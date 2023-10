Esther Keller und Beat Jans wollen ihre Sitze verteidigen

Esther Keller (GLP) wird ihren Sitz verteidigen wollen – ebenso Beat Jans (SP), sofern er nicht in den Bundesrat gewählt wird.Für die SP ist die Ausgangslage relativ simpel: Sie besetzt drei Sitze im Regierungsrat und wird diese im kommenden Herbst verteidigen wollen.

Klar ist auch, dass die Bisherigen Tanja Soland, Kaspar Sutter und Beat Jans höchstwahrscheinlich wieder antreten – vorausgesetzt,. In diesem Fall würde eine Ersatzwahl im Frühjahr fällig. Auch dafür stünde die SP in den Startlöchern: «Unsere drei Vertretungen im Regierungsrat haben in den letzten Jahren geliefert. Die drei Sitze stehen uns zu», sagt SP-Präsidentin Lisa Mathys.

