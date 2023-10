Espen empfangen GC mit Rückenwind

Die Espen bauen auf ihre Heimstärke – aber die Gäste haben zwei Siege im Gepäck.Der FC St.Gallen empfängt am Samstag zuhause GC – und die Gäste reisen mit Rückenwind an. Die letzten beiden Spiele konnten die Hoppers für sich entscheiden, während der FCSG, fünf Siege aus fünf Spielen stehen zu Buche.

Die gute Form der Hoppers führt Zeidler vor allem darauf zurück, dass sich eine klare Startelf herauskristallisiert habe. «Sie haben eine Mannschaft gefunden, das hängt sicher damit zusammen. Aber wir kennen die Mannschaft, wir haben sie studiert und sehen Möglichkeiten», so Zeidler.Allerdings ist man beim FC St.Gallen auch gewarnt: «Man muss natürlich auch immer auf der Hut sein, was ihren Ballbesitz angeht.

