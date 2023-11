Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré im Olympia-Fieber

Die lange Saison habe Vor- und Nachteile, führt die Innerschweizerin weiter aus. «Einerseits kannst du selbst entscheiden, wie und wann du deine Schwerpunkte legst. Andererseits ist es physisch und mental schon sehr fordernd, von Turnier zu Turnier zu reisen und stets die Form hochzuhalten.» Notabene finden die Wettkämpfe über den ganzen Globus verteilt statt.

Und gerade in diesem Jahr konnte und kann es sich ein Duo kaum leisten, längere Ruhe-Pausen einzulegen. Denn seit Saisonbeginn sammeln die Teams eifrig Punkte, die ihnen einen der begehrten Olympia-Plätze sichern sollen.24 Teams pro Geschlecht und maximal zwei pro Land nehmen nächstes Jahr an den Sommerspielen in Paris teil.

Das junge Duo will den Umstand jedoch nicht zu hoch gewichten. «Es ist zu früh, um sich mit dem Ranking zu beschäftigen», sagt Zoé Vergé-Dépré, «es kann sich alles schnell verändern.» Wichtiger sei, seine Leistungen an den Turnieren konstant abzurufen. «Und dann schauen wir, wo wir am Schluss stehen.»

Böbner und Vergé-Dépré freuen sich über das bisher starke Abschneiden. «Lange haben wir dem Fortschritt selbst nicht ganz getraut», sagt Böbner. «Ich fragte mich oft: Ist es eine bessere Phase oder haben wir es nun wirklich in uns?» Der grosse Test war die WM in Mexiko, die vor gut drei Wochen stattfand. Das Duo erreichte die Achtelfinals und scheiterte dort erst an den als Nummer 4 gesetzten Kanadierinnen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben!Schauspieler Channing Tatum und Freundin Zoë Kravitz wurden am Wochenende auf einer Party gesichtet. Dabei soll Letztere einen auffälligen Ring getragen haben.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich verlobt habenChanning Tatum und Zoë Kravitz sind bereits seit zwei Jahren ein Paar. Nun sollen die beiden den nächsten Schritt gewagt haben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schällibaum ist nicht mehr Yverdon-TrainerAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: Flughafen Zürich: Flieger können nicht starten – technische Störung bei SkyguideZurzeit können am Flughafen Zürich keine Maschinen starten. Grund dafür ist eine technische Störung bei Skyguide.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Carbon-Laufschuhe – bestechend, aber nicht unproblematischOhne Trainingsplanung könnten Laufschuhe mit Carbonfaserplatte dem Körper mehr schaden als nützen, warnt ein Experte.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 50 Jahre Luzerner Konzertchor: Der Prophet «Elias» passt nicht recht in die AktualitätDer Luzerner Konzertchor feiert sein 50 Jubliäum mit einem grossen Oratorium von Mendelssohn. Die Zusammenarbeit mit dem Kammerchor Zürcher Unterland lohnt sich

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕