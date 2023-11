Die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zur Eskalation im Nahen Osten. Die Informationen zum Krieg in Nahost sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen, welche Informationen aus erster Hand liefern können.

Die Aussagen der verschiedenen Konfliktparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht

:

LUZERNERZEİTUNG: Die Eskalation von Konflikten oder wenn der Abgrund drohtMit der alarmierenden Frage, «where will this end» – «this» ist die Situation in Gaza – befasst sich nicht nur die Weltpresse, sondern sie beschäftigt viele von uns und macht Angst. Es ist an der Zeit, sich mit grundsätzlichen Fragen der Konflikteskalation zu befassen.

AARGAUERZEİTUNG: Trotz Widerstand: Die Postauto-Haltestelle Coop wird stillgelegt – die Gemeinde nennt die GründeMit dem Fahrplanwechsel wird die Postautostelle an der Schaffhauserstrasse im Steiner Zentrum nicht mehr angefahren. Eine Gruppe von Rentnerinnen echauffiert sich darüber und fordert, dass sie weiter betrieben wird. Doch gemäss Gemeinde gibt es für eine Umfahrung des Zentrums gute Gründe – und zwar nicht nur einen.

20MİN: Zürich: Polizei sperrt Zugänge zur Werdinsel abAm Sonntagmorgen sperrte die Stadtpolizei Zürich die Werdinsel ab, die genauen Umstände sind bisher noch unklar.

LUZERNERZEİTUNG: Bustemperatur: Die einen schwitzen, die anderen frieren – VBL, wir müssen reden!Die Temperatur in den Bussen der Verkehrsbetriebe Luzern werden via Software gesteuert. Christian Zumsteg, Leiter Rollmaterial, erklärt's.

BZBASEL: Die Herbstmesse im Schleudertest: So fühlen sich die fünf wildesten Bahnen anViele schauen zu, einige bringen den Mut auf. Die Fahrgestelle der Herbstmesse sorgen für einen flauen Magen, schwitzige Hände und ordentlich Adrenalin. Die bz hat die fünf wildesten Bahnen der Herbstmesse getestet – und gibt Einsicht für jene, die lieber sichere Distanz wahren.

SUEDOSTSCHWEİZ: Hisbollah-Chef Nasrallah warnt Israel und lobt Hamas-TerrorHisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat vor einer militärischen Eskalation an der israelisch…

