Eskalation des Nahostkonflikts nach Hamas-Terrorangriff

Nach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahostkonflikt neu eskaliert. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im News-Ticker. Nach tagelangem Ringen hat der UN-Sicherheitsrat eine neue Resolution zu der Situation im Gazastreifen verabschiedet. Die USA enthielten sich, die Schweiz unterstützt die Resolution.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat einen Waffenstillstand für den Gazastreifen vor der «Eliminierung» der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgeschlossen. Der Iran ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums für einen Drohnenangriff auf ein Handelsschiff im Arabischen Meer vor der Küste Indiens verantwortlich. Der unter liberianischer Flagge fahrende Öl- und Chemikalientanker «MV Chem Pluto» sei am Samstagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit von einer Angriffsdrohne aus dem Iran getroffen worden, teilte das Pentagon in Washington mit. Ein Feuer an Bord des Tankers sei gelöscht worden





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Geisel spricht über Hamas-Gefangenschaft +++ Israel: Grösstes Hamas-Tunnelsystem freigelegtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Israel und Hamas einigen sich auf Verlängerung der FeuerpauseDie israelische Regierung und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die Verlängerung der Feuerpause um einen Tag geeinigt. Premier Netanjahu will die Hamas weiterhin vernichten und den Gazastreifen «entradikalisieren». Doch die ganz grosse Aufgabe stehe erst danach an, sagt Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Israelische Streitkräfte entdecken größtes Tunnelsystem der Hamas im GazastreifenBei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das grösste Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Jonah Fricker und Adi Baharav von Hamas getötetJonah Fricker und Adi Baharav wurden am 7. Oktober von Hamas-Terroristen getötet. Erstmals sprechen ihre Angehörigen öffentlich über ihre Leben und wie sie gestorben sind.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Neue Erkenntnisse zu Hamas-Tunneln vorgelegt - Die Nacht im ÜberblickDas israelische Militär hat neue Erkenntnisse zum weitreichenden Tunnelsystem der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen veröffentlicht.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Hamas-Geiseln sind traumatisiert – drei SchicksaleDie freigelassenen minderjährigen Hamas-Geiseln werden wohl lebenslang traumatisiert sein. Drei Beispiele lassen nur erahnen, was sie durchmachen mussten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »