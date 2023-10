Esapekka Lappi verunglückt knapp an Zuschauern vorbei

Esapekka Lappi crasht und verfehlt nur um Haaresbreite die Zuschauer.Esapekka Lappi in einem schnellen Linksknick schwer. Der Finne schlägt rechts in einen Baum ein, dreht sich der Strasse entlang und schleudert anschliessend auf eine Wiese.Das Heikle dabei sind die Fans, die nur wenige Zentimeter neben der Unfallstelle zwischen den Bäumen stehen. Wie durch ein Wunder wird niemand vom Auto oder den herumfliegenden Wrackteilen getroffen.

Allerdings müssen die Veranstalter die folgende Etappe am Freitagnachmittag dennoch absagen. TV-Bilder zeigen mehrere Fans, die ausserhalb der markierten Zuschauer-Zonen am Streckenrand stehen. Die Gefahr eines Unfalls ist zu gross, die sechste Wertungsprüfung wird nach wenigen Teilnehmern abgebrochen.Yohan Rossel brach sich bei einem Abflug auf der dritten Etappe nach Medienberichten den Arm. Sein Beifahrer blieb unverletzt, allerdings muss das Duo damitentgegen.

