«Es tut weh, was dort passiert»: Muslime in Bözer Moschee beobachten den Israel-Krieg – wollen diesen aber nicht zu sehr zum Thema machen

Marianne Binder (65, Mitte) bezeichnet einen Spruch von Benjamin Giezendanner (41, SVP), der sich auf ihr Alter bezog, als diskriminierend. Der Volkspartei-Kandidat weist den Vorwurf zurück und wehrt sich zugleich gegen die Kritik, als Unternehmer habe er nicht genug Zeit für ein Engagement im Ständerat.

