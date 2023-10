«Es ist sehr frustrierend»: Die Schweiz verliert gegen Schweden mit 0:1 – doch sorgte beinahe für eine Sensation

Es machte Freude der Schweizer Frauen-Nati zuzuschauen. Zuerst war es Smilla Vallotto, die für die Schweizerinnen die Latte traf. Dann war es Alayah Pilgrim, die allein vor der schwedischen Torhüterin vergab. Es waren zwei gefährliche Chancen, bei denen die Schweiz an der Sensation kratzte. Denn die Gegnerinnen waren niemand geringeres als die Weltnummer eins Schweden.

Doch so viele Chancen die Schweizerinnen zeigten, keine einzige ging ins Tor. So ähnlich war dies bereits in den letzten zwei Spielen in der Nations League. Zwar war die Schweiz im Vergleich zu den letzten Partien offensiver auf dem Platz. Aber das ist bekanntlich nur die halbe Miete. Was fehlte waren immer noch die Tore auf der Schweizer Seite.

Beim Heimteam sah dies anders aus. Sie hielten sich in der ersten Halbzeit meist in der Defensive auf, aber kamen dennoch zu Tormöglichkeiten. Der einzige Treffer fiel jedoch in einer Standardsituation. Nach einem Freistoss war es die Verteidigerin Magdalena Eriksson, die Schweden mit 1:0 in Führung brachte.: Herzog; Maritz (77. Riesen), Stierli, Bühler, Crnogorcevic; Reuteler (46. Piubel), Wälti, Vallotto; Bachmann (65. Xhemaili), Pilgrim (65. Fölmli), Lehmann (77. headtopics.com

Die Grünen vertagen ihren Entscheid über eine Bundesratskandidatur, weil ihr die Polizei das Licht löscht. Die SP tappt indes nicht im Dunkeln: Ihr zweiter Sitz im Bundesrat ist kaum in Gefahr.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

Weiterlesen:

bzBasel »

Schweden empfängt die Schweiz in GöteborgDie Schweizer Nati tritt gegen die Weltranglistenersten Schweden an. Kann das Team von Inka Grings die Favoritinnen ärgern? Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Schweiz verliert gegen Schweden mit 0:1Die Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore. Die Schweizerinnen traten vorab in der 1. Halbzeit mutig auf, hatten aber Pech und trafen nur die Latte. Ana-Maria Crnogorcevic gab ihr Comeback als rechte Aussenverteidigerin. Schweden erzielte kurz vor der Pause das entscheidende Tor nach einem Standard. Weiterlesen ⮕

Schweiz bleibt ohne Treffer und verliert gegen SchwedenDie Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore. Trotz mutiger Auftritte in der ersten Halbzeit konnte die Schweiz keine Tore erzielen. Die Schwedinnen erzielten kurz vor der Pause das einzige Tor des Spiels. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕