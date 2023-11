«Es ist höchste Zeit»: Grüne und ihre Partner weibeln für «attraktive Zentren»

Sie weibeln in Ebikon für «Attraktive Zentren» (von links): Tamara Diethelm (WWF), Korintha Bärtsch (Grüne), Julian Gerber (Junge Grüne), Marta Lehmann (VCS, SP), Markus Aregger (Grüne Ebikon) und András Özvegyi (GLP).Der Inhalt der Initiative ist schnell beschrieben. Konkret wollen die Grünen das Luzerner Strassengesetz um einen Satz ergänzen: «Ortsdurchfahrten sind siedlungsverträglich zu gestalten.

Neben den Grünen unterstützen auch SP und GLP sowie verschiedene Organisationen die Initiative. Eine davon ist der WWF Luzern. Dessen Geschäftsführerin Tamara Diethelm sagte: «In Siedlungen gibt es eine überraschend hohe Biodiversität.» Durch Versiegelung würden Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten «zerstört und zerstückelt».

Marta Lehmann, VCS-Luzern-Vorstandsmitglied und SP-Grossstadträtin, sagte: «Es ist höchste Zeit, dass die Gemeindezentren im Kanton Luzern attraktiver gestaltet werden.» Heute seien die Zentren «grau und unsicher». Zudem verstärke der Strassenlärm den Stress der Bevölkerung, was gesundheitsschädigend sei. «Mit der Initiative wird die Mobilität für alle verbessert.

András Özvegyi, Verkehrsexperte und ehemaliger GLP-Kantonsrat, betonte, heute gäbe es keine Gesetzesgrundlage dafür, wie Ortsdurchfahrten geplant werden sollen. Heute sollte aber gelten: «Ortsdurchfahrten sollen nach dem Prinzip des Miteinanders gestaltet werden.» Es brauche ein Gleichgewicht zwischen motorisiertem und übrigem Verkehr. «Auch das Gewerbe profitiert von attraktiven Zentren», so Özvegyi.

