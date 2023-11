Es hagelt Kurszielsenkungen für Straumann - Aktie bleibt dennoch ein klarer Kauf

Insofern liegen die Kurszielanpassungen von JP Morgan (von 154 auf 139 Franken) und Vontobel (von 166 auf 150 Franken) mit minus zehn Prozent im Rahmen des zu erwartenden. Stärker zum Rotstift griff die Deutsche Bank (von 168 auf 134 Franken) mit einem Abschlag von 20 Prozent, während Barclays eher kosmetisch (von 153 auf 150 Franken) senkte. Am pessimistischsten ist Morgan Stanley. Die US-Analysten senkten das Kursziel auf 115 von zuvor 118 Franken.

Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, geht davon aus, dass sich der Patientenstrom weiterhin dynamisch entwickeln dürfte. Insgesamt bleibe ein Investment inattraktiv und auch die Voraussetzungen für 2024 seien nicht so schlecht wie erwartet. Der Konsens sehe allerdings mit Blick auf das organische Wachstum etwas zu hoch aus und sollte entsprechend etwas sinken.

Die Zahlen zum dritten Quartal seien - unterstützt durch das Wachstum in China und Brasilien - leicht besser ausgefallen als erwartet, schreibt Analystin Sibylle Bischofberger von Vontobel. Das Management habe zudem seinen Ausblick bekräftigt, was im aktuell herausfordernden Umfeld positiv zu werten sei.

Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs beträgt das Aufwärtspotenzial beim Kursziel der Deutschen Bank 27 Prozent, bei JP Morgan 32 Prozent sowie bei Barclays und Vontobel 43 Prozent.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Straumann steigert Umsatz im dritten QuartalStraumann hat im dritten Quartal den Umsatz erneut gesteigert. Der Hersteller von Dentalimplantaten spürte aber auch einige Gegenwinde. Das organische Wachstum fiel etwas tiefer aus als in der Vorjahresperiode.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Straumann bestätigt Prognose für 2023Straumann erzielt im letzten Quartal einen Umsatz von 570 Mio. Fr., leicht über den Erwartungen. Die Auswirkungen auf den Aktienmarkt sind jedoch ungewiss.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Straumann versprüht Optimismus – Analyse der QuartalszahlenDer Dentalimplantate-Spezialist wächst weiter, wenn auch weniger rasant. Für das kommende Jahr ist er dank neuen Produkten zuversichtlich.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: BASF-Aktie: Nachfragerückgang zwingt BASF zum SparenDer deutsche Chemiekonzern BASF hat im dritten Quartal einen Einbruch im Umsatz und Gewinn erlitten. Trotzdem steigt am Dienstag der Aktienkurs.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach MedienberichtSchon seit Jahren steckt WeWork in der Krise. Medienberichten zufolge soll der Co-Working-Anbieter nun nächste Woche Insolvenz anmelden. Droht dem einst gefeierten Start-up das Aus?

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach MedienberichtDie Aktie des einst gefeierten Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht über…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕