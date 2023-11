Erwachet!: Zurück an den Start

Ob die Macher:innen der Sendung meine heimliche Hoffnung teilten oder ob ihnen schlicht mehr an einem märchenhaften Happy End lag als an einer realistischen Schilderung der kontinuierlichen Zermürbung durch diese chronische Krankheit, sei dahingestellt. Indem sie jedoch suggerierte, es gäbe einen Strauss an effektiven Methoden zur Heilung von Endometriose, war diese Sendung für viele Betroffene eine Anmassung.

Eine Revolution in der Endometrioseforschung und -behandlung scheint in weiter Ferne. Besonders wenn wir uns vor Augen halten, dass die bestehende Unterfinanzierung medizinischer Forschung für sogenannte Frauengesundheit nach der Coronapandemie weltweit noch drastischer wurde.

In den Begegnungen mit wissenschaftlichen Expert:innen merkt Hazard, wie wenig selbst sie als Hebamme über das «missverstandene, erstaunliche Organ» wusste. Dass der Uterus etwa, wie 2016 entdeckt wurde, über ein eigenes Mikrobiom von ständig aktiven Bakterien, Viren und Pilzen verfügt, das sehr viel über die Gesundheit des Individuums aussagen kann – eine Erkenntnis, die in der Folge invasive, teure Untersuchungen unnötig machen könnte.

«Womb» führt uns in Labore, wo mit 3-D-Plazenta-Modellen an der Kommunikation zwischen Mutter und Fötus geforscht wird.

Hazard macht deutlich: In der reproduktiven Gesundheit basiert einiges auf gesellschaftlichen statt medizinischen Überlegungen – nicht selten, um daraus Profit zu schlagen. Ihr Buch schliesst sie mit einer Einladung: zum Ort, an dem wir alle begonnen haben, auf dass wir anfangen, ihn zu verstehen. «Vielleicht wird er uns sogar sagen, wohin wir gehen.»

