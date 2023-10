Erster Sieg für Schweden

Der erste Abschluss der Schwedinnen. Doch Elvira Herzog zeigt eine erste schöne Parade. Es gibt Eckball.Die Schweiz kommt das erste Mal in den gegnerischen Strafraum. Pilgrim will den Ball in die Mitte bringen doch er wird abgelenkt. Es gibt Eckball, dieser ist jedoch ungefährlich.Vor dem Anpfiff wird den beiden schwedischen Opfer gedacht, welche beim Terroranschlag in Brüssel ums Leben kamen.In Göteborg warten die zahlreich angereisten Fans auf den Anpfiff.

. Oder auch eine gewisse Ramona Bachmann. Sie traf schon beim letzten Sieg gegen die Schwedinnen im April 2015. Ob es die Routiniers heute richten werden? Einfach wird es gegen den WM-Dritten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt.

