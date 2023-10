Erster Sieg der Schwedinnen

Der erste Abschluss der Schwedinnen. Doch Elvira Herzog zeigt eine erste schöne Parade. Es gibt Eckball.Die Schweiz kommt das erste Mal in den gegnerischen Strafraum. Pilgrim will den Ball in die Mitte bringen doch er wird abgelenkt. Es gibt Eckball, dieser ist jedoch ungefährlich.Vor dem Anpfiff wird den beiden schwedischen Opfer gedacht, welche beim Terroranschlag in Brüssel ums Leben kamen.In Göteborg warten die zahlreich angereisten Fans auf den Anpfiff.

. Oder auch eine gewisse Ramona Bachmann. Sie traf schon beim letzten Sieg gegen die Schwedinnen im April 2015. Ob es die Routiniers heute richten werden? Einfach wird es gegen den WM-Dritten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Krise, Knatsch, Kampfgeist: Kann die Schweizer Frauen-Nati den Schwedinnen ein Bein stellen?Inmitten einer anhaltenden Durststrecke und internen Unruhen kämpft die Schweizer Frauen-Nati sowohl auf dem Platz als auch hinter den Kulissen. Nun wartet am Freitagabend (18:30 Uhr) in Schweden ausgerechnet die Weltnummer 1 auf die Schweiz. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

3. Spieltag in Europa League - Servette-Gegner Tiraspol: Liga-Langweile und Real-SternstundeDie Moldawier fahren gegen Real Madrid einen 2:1-Sieg ein. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

- Ab auf die Rheinfähre: Nicolas Jarry reist mit seiner Familie um die WeltDer Chilene bestreitet den Alltag als Tennisprofi mit seiner Familie. Weiterlesen ⮕

«Die Temperaturen erschwerten die Konzentration»: Cemal Dürüst arbeitet, wo es heiss istSeit 30 Jahren arbeitet Cemal Dürüst in der Glasi Hergiswil. Im Interview sagt er, was sich in dieser Zeit in der Glasproduktion alles verändert hat. Weiterlesen ⮕