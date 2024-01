Erster Generalstreik gegen argentinischen Präsidenten Milei

Noch ist kein Monat vergangen, seit der Rechtslibertäre Javier Milei das argentinische Präsidentenamt angetreten hat – und schon erwartet ihn der erste Generalstreik. Die grösste Gewerkschaft des Landes, die Confederación General del Trabajo (CGT), hat dazu aufgerufen, am 24. Januar die Arbeit niederzulegen und vor dem Kongressgebäude zu demonstrieren.

«Wir wollen verhindern, dass die Gesetzgeber die Vorhaben der Regierung legitimieren», sagt Carlos Minucci, Generalsekretär der Gewerkschaft der Beschäftigten in den Energieunternehmen und Vorstandsmitglied der CGT. Die von der Regierung angekündigten Massnahmen seien ein «Angriff auf die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern» und würden den grossen Wirtschaftsgruppen zugutekommen: «Wir müssen unser Land verteidigen.» Bereits am 20. Dezember, zehn Tage nach Amtsantritt, unterzeichnete Milei einen «Decreto de necesidad y urgencia». Präsident:innen in Argentinien ist es erlaubt, in dringenden Notsituationen solche Dekrete zu erlasse





