Ernst Scheidegger: Der Fotograf hinter dem Porträt auf der alten 100er-Note

Ohne Ernst Scheidegger hätte es die alte 100er-Note so nie gegeben.

Denn er war es, der den Jahrhundertkünstler Alberto Giacometti in den 50er- und 60er-Jahren immer wieder fotografierte. Und eines dieser Porträtbilder landete 1998 auf dem blauen Geldschein.

Nachruf auf Ernst Buschor: Als Reformturbo krempelte er Spitäler und Schule umMit 80 Jahren ist am Wochenende der frühere Zürcher Regierungsrat und Verwaltungsreformer verstorben. Mit seinem Frühenglisch brüskierte er die französische Schweiz und die Lehrerschaft. Doch kaum einer war als Bildungsdirektor so erfolgreich wie er. Weiterlesen ⮕

Bärendreck: Die umstrittene Lakritze mit salzig-scharfer NoteIn der Schweiz ist die Bärendreck genannte Lakritze längst nicht so beliebt wie in Nordeuropa. Forscher der University of Southern California haben herausgefunden, dass die menschliche Zunge auch auf Ammoniumchlorid reagiert, das in der salzig-scharfen Variante von Lakritze enthalten ist. Weiterlesen ⮕

Bündnis Sahra Wagenknecht: Ohne einen Funken KlassenanalyseSahra Wagenknecht macht ernst und gründet zu Jahresbeginn eine eigene Partei. Ob das den Aufstieg der AfD in Deutschland stoppen wird, ist unsicher. Weiterlesen ⮕

Deutschland macht Ernst mit den Grenzkontrollen. Auch Schweizer werden in Stichproben kontrolliert. Das führt bereits zu StausDie deutsche Regierung verschärft die Kontrollen an den eigenen Grenzen. Das ist eine der Massnahmen, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Bekämpfung der zunehmenden Zuwanderung angekündigt hat. Das bekommen nun auch Reisende aus der Schweiz zu spüren. Weiterlesen ⮕

Spargel-Hanf Panna Cotta: Ein leichtes und interessantes DessertDieses Dessert kombiniert Spargel und Hanf zu einer süßen Köstlichkeit. Die Spargelstücke werden mit Hanfblättern in Milch und Sahne gekocht und anschließend püriert. Die feine Spargel-Hanf Note wird durch Zugabe von Zucker abgerundet. Die Panna Cotta wird mit Gelatine fest und kann serviert werden. Weiterlesen ⮕

Im alten Konsum gehen die Lichter nicht ausNach anderthalb Jahren Freiwilligeneinsatz übergibt der Verein La Raia das Bistro im Konsum in Cazis in neue Hände. Weiterlesen ⮕