Das letzte Beben war am Sonntag, dem 24. September. Um 7.07 Uhr und 13 Sekunden beginnen in der Ajoie im äussersten Jura an der Grenze zu Frankreich die Häuser zu zittern. Die Gebäude rütteln und schütteln, Dachziegel und Fensterrahmen klappern, Gegenstände fallen aus Gestellen, Holzbeigen stürzen um. Ein, zwei Sekunden lang dauert das Beben.

Zunächst misst der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich für das Erdbeben eine Magnitude von 2,6 auf der Richterskala. Später wird dieser Wert auf 3,1 Magnitude korrigiert. Das Beben wird in 5,3 Kilometern Tiefe geortet und die Erdbewegungen werden selbst noch im 72 Kilometer entfernten Häfelfingen BL registriert.

«Der Lärm war wie eine Explosion», erinnert sich Josiane Sudan, Gemeindepräsidentin von Réclère, an ein weiteres starkes Beben, jenes vom März 2022. Zunächst habe sie an ein Gewitter geglaubt. Auch diesen August gab es ein Beben. «Da gab es keinen Lärm. Aber ich war beim Wäschemachen und habe das Gleichgewicht verloren», sagte Sudan dem Onlineportal «Le Matin». headtopics.com

Landwirt Max Marty stammt aus dem Zürcher Oberland und besitzt heute einen Hof am Doubs-Ufer. «Bei starken Stössen spürt man einen Ruck im Haus», sagt er. Wenn man aber im entscheidenden Moment auf der Strasse oder auf einer Wiese stehe, bekomme man absolut nichts mit.Das allererste Beben in dieser Serie datiert vom 24. Dezember 2021 und erreichte 4,1 Magnitude auf der Richterskala. Schon im darauffolgenden März kam es zu einem weiteren Beben.

Zum Vergleich: Das verheerende Beben im italienischen L'Aquila vom 6. April 2009 hatte eine Stärke von 6,3. 300 Menschen starben. Es gab 1000 Verletzte und beschädigte 17'000 Gebäude. Dieerreichen eine Magnitude von bis zu 4 und lösen grösste Besorgnis aus, weil sie einen Vulkanausbruch ankündigen könnten. headtopics.com

