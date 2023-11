Ermittlungen gegen Alternativmediziner wegen fahrlässiger Tötung

Er ist der Star der Appenzeller Alternativmedizin, nun wird gegen Thomas Rau wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Mehrere Frauen sind nach Behandlungen in seiner Klinik gestorben. Doch die Ausserrhoder Behörden untersuchen nur zögerlich. Und die Klinik ist weiterhin offen.Es ist eine schmale Bergstrasse, die sie an jenem Frühlingsabend hinunterrasen. Über die grünen Appenzeller Hügel, Richtung Spital Herisau. Kathrin Pfister* kämpft im Auto um ihr Leben.

Am Steuer sitzt Thomas Rau, international bekannter Alternativmediziner und Direktor seiner eigenen luxuriösen Klinik, des Biomed Center Sonnenberg.Drei Tage später ist Kathrin Pfister tot. Das rechtsmedizinische Gutachten belastet die Klinik schwer. Der von den Experten als am wahrscheinlichsten eingestufte Befund: Pfister wurde ein in der Schweiz damals nicht zugelassenes Medikament gespritzt, dessen Nebenwirkungen sie töteten. Pfister ist nicht die einzige Frau, die nach einer Behandlung auf dem Sonnenberg ihr Leben verlor, wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» aufdecke





