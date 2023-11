Erlaubt bis 100 Personen: Zürcher Stadtrat will Bewilligungspraxis für Demos lockern

Wie man heute mit wenigen Klicks online einen Tisch im Restaurant reserviere, solle künftig ohne grossen Aufwand und ohne Begründung eine Demonstration gemeldet werden können, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit.

Entfallen sollen auch jegliche Gebühren für Demonstrationen, egal, ob sie nur gemeldet oder bewilligt werden müssen. Die generelle Abschaffung der Gebühren begründet der Stadtrat damit, dass er keine Ungleichheit schaffen wolle.per Motion gefordert. Wie der Vorschlag des Stadtrats dort ankommt, wird sich zeigen. Der Gemeinderat hatte eine generelle Abschaffung der Bewilligungspflicht für Demonstrationen gefordert – unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Dieser Punkt stört die Stadtzücher Grünen: Sie begrüssen zwar, dass mit der neuen Regelung «Dutzende von kleineren Kundgebungen vom polemischen Stempel einer unbewilligten Demonstration befreit werden».

Mit der aktuellen Vorlage gehe der Stadtrat aber einen entscheidenden Schritt zu wenig weit, teilen sie mit. Die entsprechende Motion werde damit nicht umgesetzt. «Kleinkundgebungen und -demonstrationen sind nicht der politische Zankapfel bei der Erteilung von Bewilligungen».

Der Stadtrat hält dagegen, dass grosse Kundgebungen und Demonstrationen Drittpersonen teilweise stark einschränkten. Die Behörden müssten dafür sorgen, dass die öffentliche Sicherheit gewährleistet sei und der Verkehr umgeleitet werde.

