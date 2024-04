Ericsson hofft auf Stabilisierung des Geschäfts trotz Nachfrageflaute nach 5G-Komponenten

Der schwedische Telekomausrüster Ericsson hofft trotz einer andauernden Nachfrageflaute nach 5G-Komponenten auf eine Stabilisierung seiner Geschäfte.Der Umsatz dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren, teilte das schwedische Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Im Januar hatte der

-Konkurrent noch gewarnt, dass die Märkte ausserhalb Chinas weiter schrumpfen dürften. Der Grund ist, dass Telekommunikationsanbieter seit Monaten verstärkt auf ihre Ausgaben für 5G-Technologie achten.2023 rund acht Prozent seiner rund 8500 Arbeitsplätze weltweit gestrichen hatte. Im März kündigte das Unternehmen zudem an, in Schweden 1200 Stellen abzubauen.

Im ersten Quartal ging der Umsatz um 15 Prozent auf 53,3 Milliarden schwedische Kronen zurück, vor allem wegen der kriselnden Netzwerk-Sparte. Der um Restrukturierungskosten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung legte allerdings dank eines Einmaleffektes und Kostensynergien um sechs Prozent auf 5,1 Milliarden Kronen zu. Unter dem Strich verdiente

Ericsson Telekomausrüster Nachfrageflaute 5G-Komponenten Geschäftsstabilisierung

