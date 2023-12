Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen wegen möglichen Anschlagsplans in Deutschland und Österreich

In Deutschland und Österreich wird die Überwachung gefährdeter Orte verstärkt. Kirchen und Märkte ziehen besondere polizeiliche Aufmerksamkeit auf sich.Wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe gelten verstärkte Sicherheitsvorkehrungen: Einsatzkräfte vor dem Kölner Dom.Kurz vor den Weihnachtsgottesdiensten hat die Polizei die Sicherheitsmassnahmen am Kölner Dom wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhöht.

Polizisten durchsuchten am Samstagabend mit Spürhunden die Kathedrale und kündigten an, an Heiligabend alle Besucher zu kontrollieren. Auch in Wien erhöhte die Polizei ihre Schutzmassnahmen. Sicherheitsbehörden hatten nach dpa-Informationen Hinweise, dass auch eine Kirche in Wien mögliches Ziel der Gruppe war. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. Die Polizei in Köln wollte sich am Sonntagvormittag allgemein zu den Ermittlungen äussern. Gleichzeitig hiess es, dass sich die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht zu Details äussern werd





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Familie Blocher rekrutiert Personal in Deutschland für ihre Chemie-FirmenDer Personalmangel hat einen neuen Höchststand erreicht. Experten empfehlen die Rekrutierung im Ausland. Die Chemie-Unternehmen von Markus Blocher und Magdalena Martullo-Blocher gehen voran.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und DeutschlandDie Schweiz trifft bei der Euro 2024 in der Gruppe A auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe löst bei Trainer Murat Yakin viel Zuversicht aus. Die Deutschen freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.

Herkunft: Blick_Sport - 🏆 19. / 63 Weiterlesen »

Die Schweiz trifft an der EM 2024 auf Deutschland, Schottland und UngarnJetzt ist klar, auf wen die Schweizer Nati an der EM 2024 trifft. Das erste Ziel heisst: Achtelfinal. Nati-Trainer Murat Yakin sagt: «Nun kommen ganz andere Spiele auf uns zu als zuletzt.»

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Vista Group: Deutschland ist wichtig für das UnternehmenDeutschland ist wichtig für die Vista Group. Nirgends beschäftigt das Unternehmen mehr Mitarbeitende außerhalb der USA. Es sollen mehr werden - auch für die Technik.

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

BDI-Russwurm: AfD schade DeutschlandDeutsche Innenstädte: Verrohung, Verwahrlosung, Islamisierung. EU verschärft Asylrecht: Placebo für die Wähler? Ukrainische Flüchtlinge versagen bei der Integration

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Gleichberechtigung und Cannabis: Karrierechancen für FrauenIn den USA werden derzeit gerade mal 22 % der Cannabisunternehmen von Frauen geführt. hanfmagazin frauenquote cannabisbusiness hanfunternehmen network

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »