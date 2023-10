Erfolgreicher SwissCityMarathon - Lucerne lockt tausende Läuferinnen und Läufer an

Auch dieses Jahr sind wieder tausende Läuferinnen und Läufer dabei gewesen. Die Organisatoren sprachen von einem neuen Anmelderekord. Das Wetter spielte ebenfalls mit, was nicht nur für Motivation beim Lauf sorgte, sondern auch Zuschauende an den Strassenrand lockte.Der diesjährige SwissCityMarathon – Lucerne ist für alle Mitwirkenden ein Erfolg gewesen.

Auch bei den Frauen gab es einen neuen Streckenrekord. Violah Jepchumba Kilonzo aus Bahrain knackte den Halbmarathon-Streckenrekord aus dem Jahr 2010 und absolvierte die fast 21 Kilometern in 1:07:59 – also sechs Minuten schneller als damals Patricia Morceli.

Zudem wurde beim 10 Kilometer CityRun ein neuer Streckenrekord aufgestellt. Ali Abdi-Salam, der bereits im letzten Jahr einen Streckenrekord aufstellte, unterbot diesen erneut um 54 Sekunden. Bedeutet, dass der 21-Jährige die zehn Kilometer in 30 Minuten und 22 Sekunden absolvierte. «Ich wollte eigentlich unter 30 Minuten laufen. Aber ich bin mit meiner Zeit sehr zufrieden», so Abdi-Salam. headtopics.com

Auch von Seiten der Sanität seien die Verhältnisse ähnlich wie im letzten Jahr gewesen. Es habe rund 200 Einsätze rund um das Verkehrshaus gegeben. Davon mussten sieben Personen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Fünf Personen konnten es bis 15:00 Uhr am nach Nachmittag bereits wieder verlassen.

