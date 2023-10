Erfolgreiche Karriere einer Polizistin

Ich heisse Manuela, bin 48 Jahre alt und leite den Fachbereich „Waffen & Sprengstoffe“ der Luzerner Polizei im Rang eines Feldweibels. Dies passt ganz gut zu mir; wird mir doch immer wieder gesagt, dass ich ein „ziemlicher Weibli“ sei. Angefangen bei der damaligen Kantonspolizei Luzern, bin ich nun schon seit fast 20 Jahren bei der heutigen Luzerner Polizei.In meinem „früheren Leben“ war ich Lehrerin.

Zu dieser Zeit war eine Stelle im Fachbereich „Waffen & Sprengstoffe“ bei der Kriminalpolizei ausgeschrieben. Ich spielte schon ein paar Jahre vorher mit dem Gedanken in diesen Fachbereich zu wechseln, war aber damals noch zu gerne bei der Uniformpolizei tätig. Ich war diesem Fachbereich stets positiv eingestellt. Vor allem aber war ich gewillt zu lernen.

Da ist z.B. die ältere Dame, welche nach dem Tode ihres Mannes das Haus aufräumt und auf einige Waffen stösst, welche sie lieber nicht anfassen möchte. Oder ein sogenannter Waffenfreak, der merkt, dass er doch nicht alles vom neuen Waffengesetz verstanden hat und nun unsere Hilfe braucht. Weiter geht es mit der jungen Frau, welche gerne den Schiesssport mit einer eigenen Pistole ausüben möchte. headtopics.com

Und dann ist da noch das beste Team, das man(u) sich wünschen kann. Alle von uns ziehen am gleichen Strang und helfen einander. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar!Ja, wir stellen seit einigen Jahren vermehrt fest, wie Jugendliche oder deren Eltern Waffen (SoftAir-Waffen, Springmesser, Schlagringe …) aus dem Ausland via Internet bestellen. Dabei gibt es zwei Hauptprobleme:

Andererseits wissen viele der Jugendlichen nicht, dass sie sich wegen illegaler Waffeneinfuhr sowie illegalem Waffenbesitz strafbar machen. Ein Strafregistereintrag wegen eines Verstosses gegen das Schweizerische Waffengesetz kann verheerende Folgen haben; z.B. auf der Suche nach einer Lehrstelle. Deshalb ist es auch hier wichtig, sich vor der Bestellung bei uns zu melden, damit man sich keine unnötigen Probleme schafft. headtopics.com

