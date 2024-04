Erfolg für Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré beim Challenge-Turnier in Guadalajara

Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré haben das Challenge-Turnier in Guadalajara gewonnen. Ihren ersten Erfolg auf dieser Stufe sicherten sich die 24-jährige Luzernerin und die 26-jährige Bernerin mit einem 21:12, 21:16-Finalsieg gegen die erfahrenen Brasilianerinnen Agatha / Rebecca .

Die 40-jährige Blockerin Agatha, die seit letztem Jahr ein Duo mit der zehn Jahre jüngeren Rebecca bildet, wurde 2015 Weltmeisterin und gewann 2016 Olympia-Silber. Das Turnier in Mexiko war stark besetzt, da viele Teams in der Qualifikation für die Sommerspiele Punkte benötigen. Nur 2 Schweizer Frauen-Duos an OlympiaAus der Schweiz, welche in Paris mit höchstens zwei Frauenteams vertreten sein wird, nahmen auch die zwei weiteren Anwärterinnen auf ein Olympia-Ticket teil. Die Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli scheiterten im Achtelfinal, Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder blieben in der Qualifikation hängen.

Esmée Böbner Zoé Vergé-Dépré Challenge-Turnier Guadalajara Beachvolleyball Finale Brasilianerinnen Agatha Rebecca Olympia-Qualifikation

