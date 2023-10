Erfolg bei der Suche nach dem Todesschützen von Maine

Bei der Suche nach dem Todesschützen von Maine hat die US-Polizei möglicherweise einen Erfolg erzielt. Im Fernsehen waren am Donnerstagabend zahlreiche Hubschrauber und ein Grossaufgebot von Polizeiautos vor einem Haus im Heimatort des mutmasslichen Schützen zu sehen.

Bowdoin ist etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Lewiston entfernt, wo ein Schütze am Mittwochabend (Ortszeit) mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet hatte. Die Polizei sucht seit rund 24 Stunden nach dem Täter und hat einen 40 Jahre alten Mann zur Fahndung ausgeschrieben. Sie warnte, dass der Mann mutmasslich bewaffnet und gefährlich sei. Das mutmassliche Tatfahrzeug war bereits am Mittwochabend gefunden worden.

