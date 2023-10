Erdogan bezeichnet Hamas als Widerstandsgruppe

Bis anhin äusserte sich Erdoğan zurückhaltend, dennoch überrascht diese Wende nicht.der Hamas auf Israel hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Haltung klargemacht. Zunächst rief er beide Seiten zur Deeskalation auf, doch mit steigenden Todeszahlen im Gazastreifen wurde seine Kritik einseitiger.

Im Zuge des Nahostkonflikts solidarisiert der türkische Präsident Recep Tayyip sich mit der Hamas und bezeichnet sie als Widerstandsgruppe. Das erstaunt nicht: Bereits 2012 zeigte er sich öffentlich mit dem damaligen Hamas-Führer Ismail Haniyeh.

Eigentlich setzte der Westen auf die Türkei als Vermittler – vor allem, weil sich der türkische Präsident jüngst mit Isaac Herzog, dem israelischen Präsidenten, traf. Im Zuge des Nahostkonflikts solidarisiert der türkische Präsident Recep Tayyip sich mit der Hamas und bezeichnet sie als Widerstandsgruppe. – Keystone headtopics.com

Dieser Wechsel zu deutlicherer Rhetorik kommt nicht gerade überraschend, aber inmitten innenpolitischer Spannungen. Denn die Situation im Gazastreifen und die Angriffe der israelischenDabei ist es kein Novum, dass Erdogan die Hamas verharmlost. Er hat schon früher betont, dass sie keine Terrororganisation sei. Hinzu kommt: Der türkische Präsident hat sich in der Vergangenheit schon mehrmals mit Vertretern der Hamas getroffen.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind seit Jahren angespannt. In der Vergangenheit hat sich Erdogan immer wieder antiisraelisch geäussert und Israel als «Terrorstaat» bezeichnet. Trotzdem bemühte er sich zuletzt um bessere Beziehungen mit Israel.Nach seinen jüngsten Aussagen dürfte eine Reise nach Israel jedoch vorerst nicht stattfinden. headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Gendern in der Berichterstattung: Terrorist:innen bei der HamasIn einem Bericht über die Hamas wird das gegenderte Wort 'Terrorist:innen' verwendet. Es stellt sich die Frage, wie viele weibliche und non-binäre Personen bei der Terrororganisation tätig sind. Es wird angeregt, statistische Erhebungen dazu anzustellen und diese ungewöhnlichen Lebensgeschichten in einem Doku-Format zu präsentieren. Weiterlesen ⮕

Zunahme von Anfeindungen gegen Juden in der Schweiz nach den Terroranschlägen der HamasNach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober nehmen auch die Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu. Die Basler Regierung hat das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der jüdischen Bevölkerung erhöht. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Schweiz erwägt Verbot der HamasDie Sicherheitskommission fordert den Bundesrat auf, die Hamas in der Schweiz zu verbieten. Der Bundesrat prüft derzeit die rechtlichen Möglichkeiten für ein Verbot. Die Positionen der Parteien werden diskutiert. Weiterlesen ⮕

Hamas-Vertreter bestreitet Zivilistenopfer bei Angriff auf IsraelAhmad Abdelhadi, der Vertreter der Hamas in Libanon, behauptet, dass die Entscheidung für den Angriff auf Israel allein von der Hamas-Führung getroffen wurde und weder der Iran noch eine andere Partei davon wussten. Er leugnet auch, dass bei dem Angriff Zivilisten ums Leben gekommen sind. Islamwissenschaftler Guido Steinberg bestätigt, dass die Hamas die Zivilisten im Gazastreifen opfert. Weiterlesen ⮕