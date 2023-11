Erben müssen für Ergänzungsleistungen aufkommen

Die steigenden Ausgaben für Ergänzungsleistungen (EL) vor Augen, beschloss das Parlament vor vier Jahren, die Erben finanziell in die Pflicht zu nehmen. Gezeichnet wurde das Bild von vermögenden Rentnerinnen und Rentnern, denen der Staat den Pflegeheimaufenthalt bezahlt und deren Erben er gleichzeitig schont. Doch in den meisten Fällen hinterlassen die verstorbenen EL-Bezügerinnen und -Bezüger ein Vermögen von bloss einigen Zehntausend Franken

. Denn mit der EL-Reform wurden Regeln geschaffen, die den Leistungsbezug durch sehr Vermögende verhindern. Die Rückerstattungspflicht trifft deshalb den Mittelstand und nicht die Millionenerben. Unter dem alten EL-Gesetz gab es Einzelfälle, in denen ein Eigenheimbesitzer auf eine Million Franken Vermögen kam und wegen der kleinen Rente trotzdem EL erhielt. Mit der Reform wurde solchen Fällen ein Riegel geschoben. Wer ein Haus mit hohem Liegenschaftswert besitzt, hat keine Chance mehr auf EL. Wer kein Eigenheim besitzt, bekommt ab einem Vermögen von 100’000 Franken (200’000 bei Ehepaaren) keine Ergänzungsleistungen mehr. Und wer unter diese Vermögensschwelle fällt und EL bezieht, dessen Vermögen schmilzt im Pflegeheim rasant dahi

:

SRFNEWS: Die Grünen müssen über die Bücher, findet die CommunityGerhard Andrey will Bundesrat werden. Der Freiburger Nationalrat ist der erste Grüne, der sich im aktuellen Rennen als Kandidat für einen Sitz in der Landesregierung bewirbt. Andrey will im Dezember einen der beiden FDP-Bundesratssitze angreifen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: «Die Äpfel geben sich bei uns die Klinke in die Hand»Damit Äpfel das ganze Jahr frisch erhältlich sind, werden sie fachmännisch gelagert. Ein Besuch bei der Tobi Seeobst AG.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Heimkosten: Erben sollen staatliche Hilfe an ihre Eltern nicht mehr begleichen müssenWenn Rentnerinnen und Rentner Ergänzungsleistungen bekommen, müssen Nachkommen einen Teil davon aus dem Erbe begleichen. Politiker wollen das stoppen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: EL-Rückerstattung: Das alte Gesetz trifft den Mittelstand, nicht die MillionäreSeit 2021 müssen die Nachkommen Ergänzungsleistungen ihrer Eltern zurück­erstatten, wenn sie mehr als 40’000 Franken erben. Nun soll die Rückerstattungs­pflicht wieder abgeschafft werden – zu Recht.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

20MİN: Matthew Perry besass Millionen – wer wird sie erben?Matthew Perry hinterlässt nach seinem Tod ein Vermögen von 120 Millionen Dollar. Der «Friends»-Star war jedoch nie verheiratet und hat keine Kinder.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Weil die heutigen zu alt sind: Die SBB schreiben neue Züge für das Seetal ausDie SBB beschaffen neue Züge für die Seetallinie. Die Fahrzeuge sollen 2029 in Betrieb gehen und doppelt so lang sein wie jene, die heute eingesetzt werden.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »