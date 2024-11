Entwicklungsländer protestieren lautstark gegen zu niedrige Klimahilfen

Nach dem Kompromiss auf der Weltklimakonferenz im Streit über Klimahilfen in Billionenhöhe haben mehrere Länder im Plenum ihrer Empörung und Wut freien Lauf gelassen. Die Vertreterin Nigerias bezeichnete die 300 Milliarden US-Dollar als „Beleidigung“. Indiens Vertreterin protestierte, man könne mit dem Beschluss absolut nicht einverstanden sein, weil die Zusagen viel zu gering seien. „Wir können das nicht akzeptieren.

“ Die indische Delegation warf dem Präsidenten der COP29, Muchtar Babajew, vor, ihre Wortmeldung gegen den Beschluss ignoriert zu haben. Die in dem Beschluss genannte Summe sei „abgründig klein“ und „dürftig“. „Indien widerspricht der Annahme dieses Dokuments“, sagte die Sprecherin der Delegation. Auch Vertreter Kubas und weiterer Entwicklungsländer kritisierten den Beschluss scharf. De facto hat die Kritik aber keine Auswirkungen mehr, der Beschluss gilt. Die Äusserungen werden eher als Notiz zu Protokoll gegeben. Der aserbaidschanische Gipfelausrichter hatte den entscheidenden Text zuvor schnell mit dem üblichen Hammerschlag besiegelt. Etliche Staaten fühlten sich übergangen und beklagten, Wortmeldungen seien ignoriert worden. Ein Vertreter Boliviens beklagte, die Entwicklungsstaaten würden mit ihrem Leid in der Klimakrise allein gelassen. Es breche eine Ära an, in der jeder nur seine eigene Haut retten wolle. Die Industriestaaten hätten eine historische Verantwortung für die Erderwärmung. Klimahilfen seien daher keine Wohltaten, „sondern eine rechtliche Verpflichtung“.Lob gab es auch von UN-Generalsekretär António Guterres – er forderte aber auch ein, dass das Geld nun schnell fliessen müsse. Die Versprechen gehörten „vollständig und fristgerecht“ eingelöst, verlangte er

KLIMAKRISIS KLIMAKONFERENZ KLIMAHILFEN ENTWICKELUNGSLÄNDER PROTEST

