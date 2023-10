Enttäuschung über geplante Änderungen im Polizeisystem

Die Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau (GAV) und die Konferenz der Regionalpolizeien des Kantons Aargau (Repol-Konferenz) nehmen das Vorhaben des Regierungsrats enttäuscht zur Kenntnis: «Die Anhörung zum Entwurf des Planungsberichts ist differenziert ausgefallen; insbesondere hat sich der Grossteil der daran teilnehmenden Gemeinden für die Beibehaltung und Optimierung des dualen Systems ausgesprochen. Eine Abkehr davon wäre deshalb nicht gerechtfertigt.

«Der Koordinationsaufwand für die beiden Polizeiorganisationen ist unbestritten ein Nachteil des dualen Systems. Aber: Ein Systemwechsel löst die Abgrenzungsprobleme nicht. Bestehende Schnittstellen würden nur verschoben statt aufgehoben», heisst es weiter. Zudem würden bei den Gemeinden Mehrkosten entstehen, weil diese gewisse verwaltungspolizeiliche Aufgaben übernehmen würden. Und die Gemeinden hätten mit dem neuen System weniger zu sagen.

Die Herausforderungen würden künftig immer grösser werden. Die SP nennt beispielsweise Menschenhandel oder Cyberkriminalität. «Eine Organisation macht den Weg frei, diese Themen effizient und einheitlich anzugehen. Zudem schafft die geplante Zusammenführung der Posten in den Regionen Klarheit für die Bevölkerung und die Gemeinden.» headtopics.com

Es brauche zudem mehr Ressourcen. Der jüngst eingereichte Vorstoss der SVP, einen Assistenzdienst aufzubauen, geht aus Sicht der SP in die richtige Richtung. «Ein Assistenzdienst kann und soll die künftige Polizeiorganisation optimal unterstützen, das braucht jedoch Ressourcen in Form von Geld und Personal», so Lelia Hunziker, Grossrätin und SIK-Mitglied.

Messwerte des Kantons und des Konsumentenmagazins «K-Tipp» zeigen: In 16 Gemeinden wird beim Trinkwasser der amerikanische Grenzwert für die problematischen Stoffe PFOS und PFOA überschritten. Die massiv höheren Limiten, die in der Schweiz und in der EU gelten, werden hingegen eingehalten, wie die Kantonschemikerin betont. headtopics.com

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Zürcher SP unterstützt GLP-Kandidatin im zweiten WahlgangDie SP des Kantons Zürich unterstützt im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen die GLP-Kandidatin Tiana Moser. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Hat das System mit Kantons- und Regionalpolizeien ausgedient?Regierungsrat schlägt Wechsel zur Einheitspolizei vor. Seit 2007 hat der Aargau eine Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeien. Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat vor, dass ein Systemwechsel zur Einheitspolizei vollzogen wird. Zudem soll der Polizeibestand im Kanton Aargau erhöht werden. Weiterlesen ⮕

Städte Zürich und Winterthur wählen anders als der Rest des KantonsDer Graben zwischen den Städten und dem Rest des Kantons wird immer grösser, wie die letzten Wahlen zeigen. Weiterlesen ⮕

Aargau'da Polis Reformu: Kanton ve Bölgesel Polisler BirleşiyorAargau hükümeti ve polis, Kanton polisi ve 15 bölgesel polis birimini tek bir birim haline getirmeyi planlıyor. Kritiklere rağmen, hükümet, birleşik polis sistemine geçmeye karar verdi. Weiterlesen ⮕

Hohe Belastung mit Chemikalien im Hahnenwasser im AargauDas Konsumentenmagazin 'K-Tipp' hat 152 Wasserproben aus dem Aargau untersucht. Proben aus Hausen, Mellingen, Rekingen, Wallbach und Wettingen wiesen eine besonders hohe Belastung mit heiklen Chemikalien auf. Regierungsrat schlägt Wechsel zur Einheitspolizei vor. Weiterlesen ⮕