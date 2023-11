Entscheidungsprozess für Verkehrsproblem in Wolhusen abgeschlossen

Die Variante Null+ erreicht in der Gesamtbetrachtung die höchste Punktzahl. Darauf folgt die Umfahrungsvariante SU1. An der Informationsveranstaltung am 28. November 2023 werden die detaillierten Ergebnisse der Bevölkerung und interessierten Kreisen präsentiert.

Mit der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Wolhusen Süd hat der Kanton Luzern das Verkehrsproblem in Wolhusen im engen Austausch mit der regionalen Begleitgruppe aus rund 30 Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden und der Region analysiert und Lösungsvarianten geprüft.

Der ursprüngliche Variantenfächer von 11 Verkehrslösungen reduzierte sich im Verlauf der Untersuchungen auf noch 5 Varianten, die in der Schlussbewertung miteinander verglichen wurden. Die Resultate zeigen, dass die Variante Null+ insgesamt auf dem ersten Rang abschneidet – sowohl mit der fachlichen Gewichtung des Kantons als auch mit dem von der regionalen Begleitgruppe erarbeiteten Gewichtungsschlüssel.

Die ebenfalls geprüfte Zentrumsentlastung mit offener Linienführung schneidet punkto Kosten mit rund 100 Millionen Franken gut ab. Die Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild sowie in die Umwelt den Gewässerraum der Kleinen Emme sowie in das Gewerbe- und Industriegebiet sind aber sehr gross.

Alle Umfahrungsvarianten weisen eine gute verkehrliche Wirkung auf und führen zu einer relevanten Verkehrsreduktion in Wolhusen und Wolhusen-Markt, was auch für die Mobilität in der ganzen Region Vorteile bringt. In der fachlichen Gesamtbetrachtung vermögen die Vorteile einer Umfahrungslösung wie Verkehrsentlastung und Reisezeitgewinne die hohen Kosten und Risiken aber nicht wettzumachen.

