Entkriminalisierung von Cannabis: Gesetzentwurf des CanG biegt in die Zielgerade ein

Nach einer sachlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss biegt der Gesetzentwurf des CanG in die Zielgerade ein. Am 16.11.2023 soll die finale Debatte und die entscheidende Abstimmung über die Entkriminalisierung von Cannabis stattfinden, wenn es nicht abermals zu Verzögerungen im Ablauf kommt.

An diesem Tag ist die gesamte Cannabis Community dazu aufgerufen, sich auf den Weg nach Berlin zum Reichstag zu machen, um noch einmal ein Zeichen zu setzen und bestenfalls diesen geschichtsträchtigen Moment überfälliger Gerechtigkeit zu feiern.berichtet, die der Gesundheitsausschuss im Bundestag im Rahmen der anstehenden Entkriminalisierung von Cannabis als Genussmittel durchgeführt hat. Dies war das vielleicht letzte wichtige Ereignis vor der geplanten Abstimmung über das Cannabisgesetz (CanG), denn durch diese Veranstaltung und die in diesem Zusammenhang eingebrachten Stellungnahmen können noch Änderungen an den Details der künftigen Regelungen vorgenommen werde

: