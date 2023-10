England sichert sich den 3. Platz bei der Rugby-WM

England sichert sich an der Rugby-WM in Frankreich den 3. Platz. Die Briten gewinnen den «kleinen Final» gegen Argentinien 26:23.

Das Spitzenspiel zwischen Meister Genève-Servette und Leader Fribourg-Gottéron verlief packend. Fribourg zog durch Tore von Marcus Sörensen, Lucas Wallmark und Samuel Walser auf 3:0 davon. Servette holte diesen Rückstand indessen auf. Der Finne Sakari Manninen realisierte in den letzten sieben Minuten mit zwei Goals den Ausgleich. Am Ende siegte Freiburg doch noch - mit 4:3 nach Penaltyschiessen.Gottéron profitierte auch davon, dass die Verfolger leer ausgingen.

Damit gehen die Halbfinals beim 500er-Turnier in Basel wie im letzten Jahr ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Humbert, als Nummer 28 der Welt 68 Positionen vor Stricker klassiert, trifft am Samstag auf den als Nummer 4 gesetzten Polen Hubert Hurkacz.Der Franzose war im Duell zweier Linkshänder der erwartet unangenehme Gegner. headtopics.com

Insgesamt stehen 2,7 Millionen Eintrittskarten für die 51 Spiele in den zehn Stadien zum Verkauf. Die Uefa rechnet mit Erlösen von über 300 Millionen Euro aus dem Ticketgeschäft. Die Gesamteinnahmen der zweiten EM-Endrunde in Deutschland nach 1988 sollen sich auf 2,3 Milliarden belaufen.Mikaela Shiffrin gewann den von der internationalen Skijournalisten-Vereinigung vergebenen «Skieur d’Or» zum dritten Mal. Bereits 2017 und 2019 erhielt sie die Auszeichnung.

Braathen hatte im vergangenen Winter trotz einer Blinddarm-Operation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer geholt. Er feierte zwei seiner fünf Weltcupsiege in der Schweiz: 2022 in Wengen und 2023 in Adelboden gewann er jeweils den Slalom.Der Rücktritt ist ein Paukenschlag, denn der junge Norweger zählte zu den aufsteigenden Stars bei den Alpinen. Der 23-Jährige begründet diesen Schritt mit der fehlenden Freiheit. headtopics.com

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕