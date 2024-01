Engelgasse: «Schokoladentraum» ist per sofort ausgeträumt

Aus der Traum: Der «Schokoladentraum» an der Engelgasse schliesst per sofort. Einen entsprechenden Hinweis findet man aktuell im Schaufenster des Geschäfts.Der Grund geht ebenfalls aus dem im Schaufenster platzierten Schreiben hervor. Und zwar kann der Laden aufgrund von Personalmangel nicht weitergeführt werden. Die Schokoträumerinnen und -träumer werden darauf hingewiesen, dass Bestellungen fortan nur noch online möglich sind. Auch wird das Unternehmen weiterhin an Märkten anzutreffen sein.

Das Geschäft zog erst im vergangenen Frühling an der Engelgasse ei





Präventiver Abschuss: Nimmt der Umgang der Schweiz mit dem Wolf den Weg der EU vorweg?Der Wolf in der Schweiz

Wild Maa, Leu und Vogel Gryff tanzen durchs Kleinbasel – und das feiert, als gäbe es kein MorgenDer Leu, der Wilde Maa und der Vogel Gryff tanzen vor dem Spielchef der drei Ehrengesellschaften Andreas Lehr auf der Mittleren Brücke um 12 Uhr. Dies geschieht drei Mal im Jahr in Basel: während der Fasnacht, dem 1. August-Feuerwerk und dem Vogel Gryff. In diesem Jahr gab es besonders viel Andrang, da das gute Wetter, die Premiere der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari und der Samstagstermin für Feierlaune im Kleinbasel sorgten. Am Samstag tanzten die drei Schildhalter der Kleinbasler Ehrengesellschaften - der Vogel Gryff, der Leu und der Wild Maa - durchs Kleinbasel. Das Floss des Wild Maa musste aufgrund des hohen Pegelstandes des Rheins kurz vor der Landung anhalten.

Personalmangel bei Universitären Psychiatrischen Dienste Bern AG (UPD)Zwei Suizide, ein Todesfall und ein Amoklauf eines Patienten mit einer Axt – und das alles innerhalb weniger Monate. Die Vorkommnisse im Jahr 2022 bei der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern AG (UPD) brachten das Fass zum Überlaufen. Assistenzärztinnen, Pfleger, Oberärztinnen schlugen Alarm: Aufgrund des Personalmangels sei sowohl die Sicherheit der Patienten als auch der Mitarbeiterinnen in Gefahr, Der UPD-Verwaltungsrat liess daraufhin die Vorfälle untersuchen. Das Fazit des erstellten Berichts fasste er im letzten August in einer Medienmitteilung so zusammen: «Der Experte kommt im Wesentlichen zum Schluss, dass bei der medizinischen Versorgung keine Defizite festzustellen sind.» Wie sich nun zeigt, war das aber nur die halbe Wahrheit. Zwar sind bei den Todesfällen und dem Amoklauf tatsächlich keine Fehler gemacht worden

Zahl der AHV-Rentner und AHV-Kinderrenten in der Schweiz steigtDie Zahl der AHV-Rentner steigt in der Schweiz seit Jahren – und noch stärker steigt die Zahl der AHV-Kinderrenten. Wer ins AHV-Alter kommt und noch minderjährige Kinder oder solche unter 25 hat, die in Ausbildung sind, bekommt pro Kind eine Rente. Zwischen 2010 und 2022 ist die Zahl der AHV-Hauptrenten um 26 Prozent gestiegen, von 1,98 auf 2,51 Millionen. In der gleichen Zeit stieg die Zahl der Kinderrenten um 60 Prozent, von 19’575 auf 31’247. Die Diskussion um die Kinderrenten wird wohl auch in der Abstimmungsdebatte um die 13. AHV-Rente noch zu reden geben. Vaterschaft im fortgeschrittenen Alter Der Grund: Immer öfter werden Männer im fortgeschrittenen Alter nochmals Vater. «Das Durchschnittsalter der Eltern bei der Geburt ihrer Kinder steigt», sagt Ann Barbara Bauer vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Während es bei Frauen eine natürliche Schranke gibt – irgendwann zwischen 40 und 50 – können Männer bis ins hohe Alter Vater werden. Das spiegelt sich in der AHV-Statistik

Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der SchweizDie Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der Schweiz wurden als «besorgniserregend» bis hin zu «erschreckend» eingeschätzt. Was sind die Gründe dafür?

Finanzierung der Initiative und Meinungen der GegnerDie Initiative ist beim Stimmvolk beliebt, aber wie wird sie finanziert? Was sagen die Gegner dazu? Die wichtigsten Antworten.

