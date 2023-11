Engagement der Freiwilligen: 51. Prix Schappo geht an Begegnungszentrum des Claraspitals

In dem im Januar 2020 eröffneten Begegnungszentrum können sich Betroffene, ihre Angehörigen oder Interessierte von Mitarbeitenden oder verschiedenen Fachorganisationen beraten lassen, einen Kaffee trinken, gemeinsam Mittagessen oder an einem der zahlreichen in der Regel kostenlose Angebote teilnehmen. Dazu zählen zum Beispiel Malkurse, Achtsamkeitstrainings und Qi Gong. Das Begegnungszentrum zählt derzeit jährlich rund 6700 Besuche.

Die Kommission lobt den «regelmässigen, unentgeltlichen Einsatz» der Freiwilligen. Diese würden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, «dass chronisch Kranke nicht vereinsamen, einen abwechslungsreichen Alltag mit unterschiedlichen Begegnungen erleben und Unterstützung in sämtlichen Fragen erhalten».

Ab dem 1. Dezember 2023 wird das Unternehmen Beschle eine Filiale in der Schneidergasse 21 in der Basler Innenstadt eröffnen – ein Gebäude, welches von Veränderungen geprägt ist. Gleichzeitig feiert die Confiserie ihr 125-jähriges Jubiläum, denn seit 1898 ist sie in Basel verankert.

