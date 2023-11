Endlich?: USA führt einheitliche Bio-Standards ein

Ferner werden Fragen der Tiergesundheit, der Transport- und Schlachtpraktiken für alle Geflügel- und Säugetierarten geregelt. Ausserdem wird klargestellt, dass abgeschirmte, geschlossene Veranden nicht als ausreichender Aussenbereich für Biohühner gelten.

Ein Jahr für Umstellung Die Tierhalter haben ab dem In-Kraft-Treten des OLPP ein Jahr Zeit, die neuen Vorschriften umzusetzen. Eine Ausnahme gilt für Geflügelhalter, denen das Ministerium eine Frist von fünf Jahren einräumt. Der Branchenverband „Organic Trade Association“ (OTA) begrüsste die neuen Standards.

Die OTA hatte sich laut eigenen Angaben mehr als 20 Jahre für entsprechende Vorgaben eingesetzt. Mit der neuen Regelung würden gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Bioerzeuger in den USA geschaffen und den Verbrauchern garantiert, dass die Tiere zur Erzeugung von Fleisch, Milchprodukten und Eiern in Ökoqualität viel Zugang zur freien Natur hätten und unter „humanen Bedingungen“ gehalten würden, so die OTA.

Ein langer Weg Dem Branchenverband zufolge nutzen einige grosse Geflügelbetriebe derzeit noch schmale, geschlossene Veranden - in der Regel mit einem Zementboden - anstelle eines echten Zugangs ins Freie. Daraus ergäben sich Wettbewerbsnachteile für alle Biobauern, die ihre Tiere richtig behandelten.

Der Weg zur Neuregelung war lang: Im Jahr 2010 erliess das USDA eine endgültige Regelung, die klare Standards für die Weidehaltung und den Zugang zu Weideland für ökologische Milch- und Rinderbetriebe festlegte, aber der Geflügelsektor blieb ohne eine ähnliche Klarstellung.

