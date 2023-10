Endlager für radioaktive Abfälle in Lothringen verfassungskonform

in Lothringen sind mit der Verfassung vereinbar. Wie der Verfassungsrat in Paris am Freitag entschied, werden die Rechte künftiger Generationen durch das geplante bislang einzige Lager für hoch- und mittelradioaktive Abfälle nicht beschnitten.

Die Planung beinhalte Garantien, wie etwa eine Rückholbarkeit aller Abfälle während 100 Jahren und die Möglichkeit für künftige Generationen, das in Etappen geplante Lager fortzusetzen oder das Konzept zu ändern. Der Verfassungsrat wies damit dieGeplant ist das Endlager westlich von Nancy bei der Ortschaft Bure. Aus dem Nachbarland Deutschland hatte es immer wieder Proteste gegeben.

Angesichts des geplanten Ausbaus der Atomkraft in Frankreich ist das Endlager von grosser Bedeutung. Frankreich prüft den Bau von 14 neuen Atomkraftwerken bis zum Jahr 2050, ausserdem soll die Laufzeit bestehender Kraftwerke von 40 auf 50 Jahre erhöht werden, wenn die Sicherheit dies zulässt. Vorbereitende Arbeiten laufen dazu bereits für einige der 56 französische AKW. headtopics.com

