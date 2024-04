Emmi übernimmt Mehrheitsbeteiligung an brasilianischem Molkereiunternehmen Verde Campo

Der Milchverarbeiter Emmi übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am brasilianischen Molkereiunternehmen Verde Campo . Emmi kauft die Beteiligung zu einem nicht genannten Preis von Coca-Cola, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist.Mit dem Kauf von Verde Campo verstärke das Innerschweizer Unternehmen seine «bestehende Marktposition im strategischen Schlüsselmarkt Brasilien », dem grössten Markt für Milchprodukte in Lateinamerika.

Verde Campo sei mit seinen Produkten in Brasilien gut etabliert und die Marke gelte als Pionierin im Proteinbereich. Die Marke werde von Ernährungsberatern «aufgrund ihrer positiven gesundheitlichen Eigenschaften wie laktosefreie, eiweissreiche und natürliche Rezepturen hoch angesehen», so die Mitteilung.

Verde Campo wird laut den Angaben weiterhin als eigenständiges Unternehmen geführt. Zudem bleibt das ehemalige Gründerteam der Molkerei im Unternehmen investiert. Es beteiligt sich gemäss der Mitteilung zu 30 Prozent am Unternehmen und nimmt damit auch Einsitz in den Verwaltungsrat. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Verde Campo erzielt laut eigenen Angaben 301 Millionen Reais an Umsatz, das sind umgerechnet knapp 53 Millionen Franken. Brasilien ist für Emmi nach der Schweiz und den USA der drittgrösste Markt. Im Markt Americas, zu dem neben Brasilien und den USA auch Kanada, Chile, Mexiko, Tunesien und Spanien gehören, erzielte das Unternehmen vergangenes Jahr mit 1,7 Milliarden Franken 40 Prozent des Gesamtumsatzes.

Emmi Mehrheitsbeteiligung Brasilianisches Molkereiunternehmen Verde Campo Marktposition Brasilien

