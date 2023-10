Emmen LU: Revokation Zeugenaufruf – Fahrzeuglenker hat sich gemeldet

Am Samstag, 21. Oktober 2023, ca. 16:30 Uhr ereignete sich auf der Hübelistrasse bei der Bushaltestelle Bösfeld ein Unfall.

Ein 13-jähriges Mädchen wurde dabei verletzt.

